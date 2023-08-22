العالم اليوم - بوتين: بريكس تعمل لصالح "الأغلبية العالمية"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 08:21 مساءً - قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تصريحات مسجلة أمام قمة مجموعة بريكس المنعقدة في جنوب أفريقيا، الثلاثاء، إن المجموعة تسير في طريقها لتلبية تطلعات معظم سكان العالم.

وأضاف، "نحن نتعاون على أساس مبادئ المساواة ودعم الشراكة واحترام مصالح بعضنا البعض، وهذا هو جوهر المسار الاستراتيجي لمجموعتنا و(هو مسار) موجه نحو المستقبل، وهو المسار الذي يلبي تطلعات القسم الأكبر من المجتمع العالمي.. ما يسمى الأغلبية العالمية".

كما أكد بوتين، أن اقتصادات البريكس بحاجة لفك ارتباطها بالدولار، وأضاف أن القمة الحالية ستناقش الانتقال إلى استخدام عملاتنا المحلية، وأن التخلي عن الدولار كعملة "عالمية" أمر لا رجعة فيه.

وقال الرئيس الروسي إن مجموعة بريكس، تعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع النمو الاقتصادي، وأن دول المجموعة تواجه تحديات من تقلبات أسعار الطاقة والتصرفات غير المسؤولة من عدة دول، وهو ما يستوجب هذا التعاون.

وأضاف بوتين أن التعاون بين مجموعة بريكس قائم على الاحترام المتبادل، وأن الاستثمار في دول بريكس زاد بمعدل 6 أضعاف، وأن سكان دول مجموعة بريكس يمثلون 26 بالمئة من مجموع سكان العالم.

كما أكد بوتين أن بنك بريكس سيكون بديلا عن البنوك والمؤسسات الغربية.

وفيما يتعلق بدور روسيا في توفير الغذاء العالمي، أكد بوتين أن روسيا ستظل ملتزمة بتوفير الاحتياجات الغذائية للدول المحتاجة وفي مقدمتها إفريقيا، وأن بلاده قادرة على تعويض صادرات الحبوب الأوكرانية في ظل الإنتاج الجيد هذا العام، وستبقى بلاده مستعدة لتوزيع الأسمدة الروسية المحتجزة في الموانئ الغربية مجانا.

ويمثل أعضاء مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، أكثر من 40 بالمئة من سكان العالم.

ومن المتوقع أن تناقش القمة إضافة أعضاء جدد، لكن بوتين لم يتطرق إلى هذه المسألة.