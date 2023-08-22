العالم اليوم - كييف تشيد بالدعم الأوروبي لقدرة أوكرانيا على تصدير الحبوب

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 08:21 مساءً - قال مسؤول أوكراني كبير، الثلاثاء، إن قرار المفوضية الأوروبية تقديم تعويضات عن تكاليف تسليم الحبوب الأوكرانية للموانئ البحرية الأوروبية سيعزز القدرة على تصدير المواد الغذائية الأوكرانية دون انقطاع.

وتُعد أوكرانيا واحدة من أكبر منتجي الحبوب ومصدريها، وعادة ما تشحن ملايين الأطنان من المواد الغذائية من ميناءي أوديسا وميكولايف على البحر الأسود.

ولكنها اضطرت إلى الاعتماد على الموانئ النهرية والسكك الحديدية بعد أن انسحبت روسيا الشهر الماضي من اتفاق بوساطة الأمم المتحدة لتأمين إمدادات الحبوب العالمية.

وأوكرانيا وروسيا من بين أبرز مصدري الحبوب في العالم.

وقالت كييف إن بإمكانها توريد الحبوب إلى موانئ ألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وكرواتيا وسلوفينيا وهولندا لزيادة الصادرات إلى الوجهات النهائية في جميع أنحاء العالم.

وقال تاراس فيسوتسكي النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني في بيان "من المستحيل ضمان الأمن الغذائي العالمي بدون الحبوب الأوكرانية".

وأضاف أنه بسبب إغلاق موانئ البحر الأسود، أصبح نقل الحبوب الأوكرانية إلى الموانئ الأوروبية البعيدة مكلفا للغاية بالنسبة للمزارعين.

ومضى قائلا إن "وزارة الزراعة والحكومة ناشدتا المفوضية الأوروبية تعويض المزارعين الأوكرانيين عن تكلفة الخدمات اللوجستية بمبلغ 30 يورو (32.55 دولار) للطن".

وأشار إلى أن هذا الدعم سيتم تقديمه فقط عن عمليات التسليم إلى الموانئ الأوروبية البعيدة.