العالم اليوم - إيقاف حارس بالدوري الإيطالي بعد اتهامه بالتجديف أثناء مباراة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 09:22 مساءً - أوقف ستيفانو توراتي حارس مرمى فروزينوني الوافد الجديد الى الدوري الإيطالي، الثلاثاء، لمباراة واحدة، بعد اتهامه بـ"التجديف" خلال اللقاء الذي خسره فريقه أمام نابولي حامل اللقب.

وقالت رابطة الدوري الإيطالي في بيان، إنها أوقفت توراتي بسبب "إدلائه بتعبير تجديفي في الدقيقة 15" التقطته الكاميرات، خلال المباراة التي خسرها فريقه 3-1، السبت.

وأضافت أن توراتي عوقب بعد أن حلل مدعون عامون في الاتحاد الإيطالي اللقطات، التي ظهرت على شاشات التلفزة.

وشوهد اللاعب البالغ من العمر 21 عاما "بشكل واضح بواسطة كاميرات التلفزيون، وهو ينطق بتعبير تجديفي كان مسموعا ويمكن التعرف عليه من دون أي هامش ممكن للشك".

وسيغيب توراتي، الذي يلعب للمنتخب الإيطالي تحت 21 عاما، عن المباراة المقبلة لفروزينوني على أرضه أمام أتالانتا.

وتوراتي ليس أول لاعب يقع ضحية مخالفة قوانين مكافحة التجديف في الاتحاد الإيطالي، إذ تعرض أسطورة حراسة المرمى جانلويجي بوفون لذات العقوبة في مارس 2021 بعد أن أساء الكلام لزميله في يوفنتوس مانولو بورتانوفا.