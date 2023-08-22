العالم اليوم - ليفربول يعلن "إلغاء طرد ماك أليستر".. واللاعب جاهز لنيوكاسل

انتم الان تتابعون خبر ليفربول يعلن "إلغاء طرد ماك أليستر".. واللاعب جاهز لنيوكاسل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 09:22 مساءً - أعلن ليفربول، الثلاثاء، إلغاء بطاقة حمراء نالها لاعب الوسط أليكسيس ماك أليستر، خلال الفوز 3-1 على بورنموث في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي، بعد استئناف ناجح أمام اتحاد اللعبة.

وتلقى ماك أليستر البطاقة الحمراء بسبب تدخل قوي على رايان كريستي في الدقيقة 58.

وبدا الطرد قاسيا، حتى إن أندوني إيراولا المدير الفني لبورنموث قال بعد المباراة، إن "المخالفة لا تستحق على ما يبدو بطاقة حمراء".

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "ألغت لجنة تأديبية مستقلة عقوبة إيقاف أليكسيس ماك أليستر 3 مباريات، بعد مزاعم بوجود حالة طرد خاطئة".

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط من مباراتين، وسيحل ضيفا على نيوكاسل يونايتد، الأحد.