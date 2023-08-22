العالم اليوم - طرح "آرم".. "وول ستريت" تترقب الطرح الأكبر خلال 2023

انتم الان تتابعون خبر طرح "آرم".. "وول ستريت" تترقب الطرح الأكبر خلال 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 11:18 مساءً - قامت شركة "آرم"، العاملة في مجال تصميم وصناعة الرقائق، والمملوكة لـ"سوفت بنك" بالتقدم بطلب للإدراج في بورصة ناسداك، الاثنين، في خطوة قد تمثل عملية الطرح الأكبر خلال العام الجاري.

وبحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، فستبدأ شركة "آرم" الخطة الإعلانية للطرح خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن سعر الاكتتاب في الأسبوع التالي.

ولم تكشف الشركة عن الشروط المقترحة لبيع الأسهم، بحسب بلومبرغ.

إلا أن التوقعات ترجح حصول الشركة على تقييم لقيمتها يتراوح بين 60 إلى 70 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن الشركة، والتي يقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة، تسعى للقيام بمحادثات مع شركات كبرى من عملائها بهدف دعم عملية الاكتتاب.

وبحسب تقارير سابقة، تأمل "آرم" في جمع 8 مليارات إلى 10 مليارات دولار من عملية الطرح بالسوق الأميركية.

وفي العام المالي السابق الذي انتهى في مارس 2023، بلغت أرباح شركة الصافية "آرم" 524 مليون دولار، وبلغت مبيعات الشركة 2.68 مليار دولار، وذلك وفقا لإفصاح الشركة الذي تم الإعلان عنه اليوم.