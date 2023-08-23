العالم اليوم - مدير منظمة الصحة: أجرينا محادثات بناءة مع سلطان الجابر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 12:22 صباحاً - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الثلاثاء، إنه أجرى محادثات بناءة، مع سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، حول مشاكل المناخ والصحة.

وكتب غيبرييسوس على حسابه الشخصي على تويتر: أجريت مناقشة بناءة للغاية مع سعادة الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لـ COP28، حول التحديات الخطيرة التي تواجه الصحة العامة والتي يمثلها تغير المناخ الآن.

أثنيت على الدكتور الجابر لقيادته وتعاونه في الاستخدام كلحظة تاريخية لاتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لمعالجة الآثار الصحية لتغير المناخ.

القرار الذي اتخذته دولة الإمارات العربية المتحدة بتخصيص يوم من مؤتمر COP28 لأزمة المناخ والصحة، تاريخي، وسيوفر الاهتمام المطلوب لمعالجة هذا التهديد ذي الأهمية العالمية.

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