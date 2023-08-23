العالم اليوم - روسيا.. مقاتلتان تعترضان طائرتين مسيرتين فوق البحر الأسود

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 01:23 صباحاً - أعلنت روسيا، الثلاثاء، أنها نشرت مقاتلتين لاعتراض مسيّرتين من نوع "إم كيو - 9" و"بيرقدار تي بي - 2" فوق البحر الأسود، من دون تحديد إلى أي جهة تتبعان.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "منعا لخرق محتمل لحدود روسيا ولمواجهة الاستطلاع الإلكتروني للطائرتين المسيّرتين أقلعت مقاتلتان روسيتان"، وعلى الأثر "غيّرت الطائرتان المسيّرتان وجهتهما وغادرتا الأجواء حيث كانتا تجريان استطلاعا جويا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء، أن مقاتلة من طراز سوخوي تابعة لها "دمرت" زورق "استطلاع" أوكراني في البحر الأسود.