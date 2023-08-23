العالم اليوم - فيديو.. غضب غوارديولا من مخالفة مرورية في مانشستر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 05:22 صباحاً - رفض مدرب مانشستر سيتي الشهير، بيب غوارديولا، التقاط صورة مع شرطي مرور، بسبب مخالفته لإيقاف السيارة بشكل خاطئ، في فيديو طريف انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهر بيب غوارديولا وهو ينفعل بشكل عصبي، بعد اكتشافه بتسجيل شرطة المرور مخالفة لسيارته، بسبب إيقاف السيارة بشكل غير قانوني، ثم محاولة الشرطي التقاط صورة مع المدرب الإسباني.

في مقطع فيديو تم نشره على موقع تويتر، ظهر غوارديولا برد فعل "عصبي"، حيث ظهر وهو مستغرب من طلب شرطي المرور التقاط صورة معه، بعد تغريمه.

وظهر غوارديولا وهو يوبخ رجل شرطة المرور: "هل تريد صورة؟ ادفع مقابل ذلك".

وبدا غوارديولا منزعجا من الغرامة التي فرضتها عليه شرطة مدينة مانشستر، حيث سار بحزم ليأخذ التذكرة من الزجاج الأمامي لسيارته قبل أن يتجاهل الحاضرين ودخل سيارته وأغلق الباب.