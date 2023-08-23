العالم اليوم - تعيين قائد مؤقت للقوات الجوية الروسية خلفا لسوروفيكين

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 08:18 صباحاً - في تأكيد رسمي، على ما يبدو لخبر إعفاء قائد القوات الجوية الروسية سيرغي سوروفيكين من منصبه، كشفت تقارير إعلامية روسية، اليوم الأربعاء، عن تعيين قائد مؤقت للقوات الجوية.

فقد نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر مطلع قوله، اليوم الأربعاء، إنه تم تعيين رئيس الأركان العامة للقوات الجوية الروسية فيكتور أفزالوف قائدًا مؤقتًا للقوات الجوية الروسية خلفا لقائدها السابق سيرغي سوروفيكين، الذي أُعفي من مهمة القيادة.

ونقلت سبوتنيك عن المصدر قوله: "تم إعفاء سوروفيكين من قيادة القوات الجوية الروسية وتعيين رئيس الأركان العامة للقوات الجوية الروسية الجنرال فيكتور أفزالوف قائدا مؤقتا للقوات الجوية خلفا له".

الجنرال الجديد

شغل الجنرال أفزالوف منصب رئيس الأركان العامة للقوات الجوية الفضائية.

قاد أفزالوف القوات الجوية عندما كان سوروفيكين قائدا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

إعفاء سوروفيكين من منصبه

مساء الثلاثاء، ذكرت تقارير إخبارية روسية أن الجنرال سوروفيكين، البالغ من العمر 56 عاما، أُعفي من مهمة قيادة القوات الجوية.

قالت وكالة "آر بي كا" الإخبارية الروسية إنه "تم إعفاء سوروفيكين من قيادة القوات الجوية ونقله إلى منصب آخر".

نقلت وكالة "رويترز" عن صحفي روسي قوله إنه سوروفيكين أقيل من منصبه.

قال الصحفي أليكسي فينيديكتوف في قناته على"تلغرام"، إن سوروفيكين لم يعد قائدا للقوات الجوية، من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

الجنرال سوروفيكين

في أكتوبر 2022، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام عن تعيين الجنرال سوروفيكين قائدا للمجموعة المشتركة من القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.