العالم اليوم - مسيرات روسية تستهدف منشآت حبوب في أوديسا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 09:16 صباحاً - استهدفت مسيّرات روسية منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، اليوم الأربعاء، وفق ما أعلن حاكم محلي، في آخر ضربة تستهدف المنشآت المستخدمة لتصدير الحبوب منذ انهيار اتفاق يسمح بالمرور الآمن للشحنات من البحر الأسود.

وكتب الحاكم أوليغ كيبر على تلغرام "استهدفت ضربات مجمّعات إنتاج وشحن.. شملت الأضرار صوامع حبوب"، مشيرا إلى عدم سقوط ضحايا مدنيين. وقال الجيش الأوكراني والسلطات المحلية، اليوم الأربعاء إن روسيا هاجمت خلال الليل بطائرات مسيرة جنوب مناطق أوديسا ونهر الدانوب بجنوب أوكرانيا، وهي منطقة رئيسية لصادرات الحبوب. وأضاف الجيش الأوكراني، عبر تطبيق تلغرام، أن الهجمات تسببت في نشوب حرائق بمنشآت الحبوب. أوضح الجيش قائلا: أصابت الهجمات الروسية منشآت تخزين الحبوب.

أصابت مجمعا للإنتاج والشحن في منطقة الدانوب.

اندلع حريق في المستودعات وتم احتواؤه بسرعة.

يواصل رجال الإطفاء العمل.

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