العالم اليوم - بعد توقف مؤقت.. مطارات موسكو تعمل بصورة طبيعية

انتم الان تتابعون خبر بعد توقف مؤقت.. مطارات موسكو تعمل بصورة طبيعية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 09:16 صباحاً - أعلنت هيئة الطيران الروسية، اليوم الأربعاء أن مطارات موسكو عادت للعمل بصورة طبيعية بعد تعليق مؤقت للطيران في الساعات المبكرة من اليوم نتيجة محاولة هجوم أوكرانية بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في ساعة مبكرة اليوم إن نظم الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيرة حاولت مهاجمة موسكو.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إسقاط اثنتين منها بواسطة الدفاعات الجوية، بينما تم تحييد الثالثة باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية.

وأشار البيان الصادر عن الوزارة: "في الثالث والعشرين من أغسطس، تمكنت الدفاعات الجوية الروسية ليلاً من صد محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 3 طائرات مسيرة على مدينة موسكو. تم تدمير اثنتين منها في الجو فوق مناطق موجايسك وخيمكي في مقاطعة موسكو".

وأوضحت الوزارة أن الطائرة المسيرة الثالثة تم تحييدها باستخدام وسائل التشويش الإلكتروني واصطدمت بمبنى قيد الإنشاء في مجمع "موسكو - سيتي" بعد فقدانها للسيطرة.

وأكدت وزارة الدفاع أنه لم تقع إصابات جراء هذه الحادثة.

عمدة موسكو

صرح عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين على قناته في "تلغرام":

الدفاعات الجوية الروسية قامت بإسقاط طائرة مسيرة في منطقة موجايسك بمقاطعة موسكو.

اصطدمت طائرة مسيرة ثانية بمبنى قيد الإنشاء في مجمع "موسكو - سيتي".

فرق الطوارئ تعمل في مكان الحادث، وبناءً على المعلومات الأولية، لم تقع إصابات.

إغلاق المطارات