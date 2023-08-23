دوي انفجارات قرب الكرملين.. والخارجية الأميركية تعلق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أغسطس 2023 09:23 صباحاً - ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن دوي انفجار سُمع في حي الأعمال بموسكو في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء وشوهد دخان في المنطقة.

وكان مبنى في تلك المنطقة الواقعة بوسط العاصمة، على بعد خمسة كيلومترات من الكرملين، قد أصيب في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في وقت مبكر من صباح يوم السبت.

و قال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين عبر قناته على تطبيق تيليغرام إن طائرة مسيرة اصطدمت بمبنى قيد الإنشاء في وسط العاصمة في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف أن الجيش الروسي أسقط طائرة مسيرة أخرى فوق الجزء الغربي من منطقة موسكو.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن بلاده لا تشجع أو تتيح القدرة على شن هجمات داخل روسيا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الأمر متروك لكييف لتختار كيف تدافع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي، مشيرا إلى أن بوسع موسكو إنهاء الحرب في أي وقت وذلك بالانسحاب من أوكرانيا.

وبالتزامن، أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء، نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم أن مطارات موسكو علقت الرحلات الجوية في وقت مبكر اليوم الأربعاء.

وعلقت المطارات الرئيسية في أنحاء العاصمة الروسية مرارا الرحلات القادمة والمغادرة خلال الأيام الماضية، بسبب هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.

يذكر أن الهجمات من هذا النوع تتزايد على الأراضي الروسية في سياق الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية منذ أشهر.