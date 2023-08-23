العالم اليوم - عميلة سابقة في "إف بي آي" تكشف: أكثر خطأ نرتكبه في الفنادق

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 10:14 صباحاً - كشفت عميلة سابقة في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن "الخطأ الكبير" الذي يرتكبه العديد من الأشخاص عند الإقامة في الفنادق.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن المحللة الجنائية السابقة في "إف بي آي"، كانديس ديلونغ، قولها: أكبر خطأ يرتكبه الناس خلال إقامتهم في الفنادق هو فتح باب غرفتهم بسرعة ودون معرف من خلفه.

يجب دائما التأكد والتحقق من الشخص الموجود خلف الباب، حتى لو كنت تتوقع شخصا معينا.

إذا طلبت خدمة الغرف وسمعت طرقا على الباب، لا تفتح متسرعا ومعتقدا أن الأمر يتعلق بخدمة الغرف، دائما اسأل أولا "من هناك؟"

هذا الخطأ قد يكلفكم حياتكم. وأمضت ديلونغ 5 عقود في المجالات الجنائية وعلم النفس، وقالت إن معظم عمليات الاقتحام في الفنادق أو المنازل تكون انتهازية، حيث يقوم المجرمون بفحص الأبواب المفتوحة ويستغلون الفرصة للاقتحام. وأشارت: "هناك دائما طرق لحماية نفسك، والأقفال هي أفضل حل".

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