العالم اليوم - وسط مطالب بمنع عرضه.. "باربي" يتصدر شباك التذاكر في مصر

انتم الان تتابعون خبر وسط مطالب بمنع عرضه.. "باربي" يتصدر شباك التذاكر في مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 10:14 صباحاً - تشهد دور العرض السينمائية في مصر عرض فيلم "باربي" الذي أثار جدلا كبيرا في عدد من الدول، خاصة العربية منها.

أحداث الفيلم تتعلق بعالم يطلق عليه "باربي لاند" وتدور فيه مواقف مرتبطة بهذه الدمى، في عرض مدته 114 دقيقة.

"باربي" من إنتاج "وورنر براذرز" من إخراج غريتا غيرويغ، وهو أول عمل من إخراج امرأة تتجاوز عائداته العالمية مليار دولار.

"باربي" منع من العرض في دول عربية قليلة، وفي المقابل جرى السماح بعرضه في دول عديدة مثل المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والمغرب ودول أخرى.

وفي مصر، تقدم النائب بالبرلمان محمود عصام موسى، بسؤال موجه إلى وزير الثقافة بشأن إجراءات الوزارة لمنع عرض فيلم "باربي".

من جهته، يؤكد الناقد الفني طارق الشناوي أنه تم السماح بعرض الفيلم في دول عربية، منها مصر، مع حذف مشهد بسيط منه.

وأضاف الشناوي لـ"دوت الخليج":