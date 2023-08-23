العالم اليوم - غدا.. مساعدون لترامب يسلمون أنفسهم لسلطة جورجيا

انتم الان تتابعون خبر غدا.. مساعدون لترامب يسلمون أنفسهم لسلطة جورجيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 11:12 صباحاً - أعلن بعض مساعدي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تسليم أنفسهم لسلطات ولاية جورجيا استعدادا للمُثول أمام المحكمة في قضية محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ومن المتوقع أن يمثل ترامب، الذي يتصدر سباق نيل ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أمام القضاء الأميركي مرة أخرى يوم الخميس في مناسبة هي الرابعة منذ مغادرته البيت الأبيض.

ويعتبر ترامب ومساعدوه المحاكمة تسييسا للقضاء وتدخلا في الانتخابات الرئاسية.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق أنه سيسلم نفسه الخميس في ولاية جورجيا لمواجهة تهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 الرئاسية إضافة إلى تهم أخرى متعلقة بها.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" الإثنين الماضي إنه في ذلك اليوم سيتم "اعتقاله من قبل المدعية العامة فاني ويليس" التي قدمت لائحة الاتهام الرابعة ضده هذا العام.

اتفاق ترامب وسلطات جورجيا

سلطات ولاية جورجيا توصلت لاتفاق مع فريق ترامب:

يقضي الاتفاق بالإفراج عنه بكفالة مالية بعد مثوله أمام المحكمة يوم الخميس المقبل.

وافق قاض في ولاية جورجيا الإثنين على كفالة بقيمة 200 ألف دولار لترامب في قضية التدخل لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الولاية الجنوبية.

تضمن الاتفاق أيضا منع ترامب من مهاجمة الشهود في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأمام ترامب و18 متهما آخرين معه في هذه القضية حتى ظهر الجمعة (16:00 توقيت غرينيتش) لتسليم أنفسهم للسلطات في جورجيا.

الجدير بالذكر أن ترامب رفض المشاركة في أول مناظرة لمرشحي الحزب الجمهوري، وفضل الجلوس مع المذيع المحافظ تكر كارلسون في حوار سينتظره ملايين الأميركيين، وربما يفضلونه على رؤية 8 مرشحين، يبتعد أقربهم عن ترامب بنحو 20 نقطة وفقا لأحدث الاستطلاعات.