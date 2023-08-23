العالم اليوم - أسهم اليابان ترتفع بدعم من صعود أسهم شركات التكنولوجيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 12:22 مساءً - أغلق المؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية مرتفعا للجلسة الثالثة على التوالي، الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم شركات التكنولوجيا عقب هبوطها بفعل مخاوف متعلقة بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

تحركات الأسهم

عوض المؤشر "نيكي" خسائره المبكرة، ليغلق مرتفعا بنسبة 0.48 بالمئة عند 32010.26 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 15 أغسطس.

وارتفع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة ليغلق عند 2277.05 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا المدير العام لإدارة أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو سيكيوريتيز "عاود المستثمرون شراء الأسهم بعد تراجع المؤشر نيكي هذا الشهر".

وأضاف: "أقبلوا على وجه الخصوص على إعادة شراء أسهم التكنولوجيا ذات نسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة والتي بيعت وسط مخاوف إزاء تصاعد عوائد سندات الخزانة الأميركية".

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها في 16 عاما بعدما أثارت مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية بالولايات المتحدة مخاوف من أن يضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسس لإبقاء الفائدة مرتفعة لفترة ممتدة خلال قمة جاكسون هول للبنوك المركزية هذا الأسبوع.

وتراجع المؤشر "نيكي" بنسبة 3.5 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري، ويتجه لإنهاء موجة مكاسب دامت خمسة أشهر متتالية.