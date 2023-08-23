العالم اليوم - الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من شركات التعدين والرعاية الصحية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 12:22 مساءً - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في بداية التداولات، الأربعاء، إذ قادت أسهم شركات التعدين المكاسب بفضل ارتفاع أسعار المعادن، في حين دعمت روش السويسرية للأدوية أسهم شركات الرعاية الصحية.

تحركات الأسهم بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.4 بالمئة. وزادت أسهم شركات التعدين بنسبة 0.9 بالمئة مع ارتفاع أسعار معظم المعادن الصناعية. وقفز سهم روش 3.1 بالمئة بعد أن نشرت شركة الأدوية السويسرية عن غير قصد بيانات تجارب لعلاجها الجديد لسرطان الرئة. وصعد المؤشر الأوسع لقطاع الرعاية الصحية 0.8 بالمئة. وواصلت الأسهم الأوروبية الارتفاع، الثلاثاء، مع قيادة أسهم شركات تصنيع الرقائق موجة صعود لأسهم شركات التكنولوجيا قبل صدور تقرير أرباح إنفيديا. وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.7 بالمئة عند الإغلاق أمس. كما ارتفع المؤشر بنسبة 1.2 بالمئة في أولى جلسات التداول للأسبوع الجاري.

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