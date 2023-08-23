العالم اليوم - فيديو.. "إنقاذ درامي" لامرأة مقيدة بالسلاسل في منزل أميركي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 01:20 مساءً - وثق مقطع فيديو، نشرته شرطة مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي الأميركية، لحظة "الإنقاذ الدرامي" لامرأة ظلت مقيدة بالسلاسل داخل منزل لأكثر من 48 ساعة.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية إن تدخل الشرطة وقع يوم الأربعاء الماضي، بعدما أبلغ الجيران عن سماع صرخات قوية لامرأة تطلب المساعدة.

ويظهر الفيديو، الذي نشر يوم أمس الثلاثاء، أحد ضباط الشرطة وهو يحاول اقتحام المنزل من الباب المحصن، لكن بدون جدوى، ثم اضطر إلى جلب سلم، للصعود إلى الطابق الثاني من النافذة، فيما كانت المرأة محتجزة ومقيدة بالسلاسل وتبكي بشكل هستيري.

وحاول الشرطي تهدئة المرأة، التي بدت مذعورة، فيما كانت السلسلة حول رقبتها ومقيدة مع الأرض.

وفي وقت لاحق، قال مسؤولون في شرطة لويزفيل إنه تم اعتقال المشتبه به مويسيس ماي (36 عاما)، بعد يومين من إنقاذ المرأة.

ويروج أن ماي احتجز المرأة بعد وقوع شجار بينهما، قبل أن يتحول إلى عنف جسدي.

وجرى توجيه عدة تتهم للرجل، من بينهما الاختطاف والترهيب وتعريض حياة الغير للخطر والاعتداء والتهديد الإرهابي.