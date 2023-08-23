العالم اليوم - وزير خارجية الجزائر يزور بعض دول إيكواس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 01:20 مساءً - يبدأ وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، جولة على بعض دول "إيكواس" تشمل دولا إفريقية لبحث أزمة النيجر وسبل حلها دبلوماسيا.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، إن الوزير عطاف، وبتكليف من رئيس البلاد عبد المجيد تبون، يزور نيجيريا وبنين وغانا، للتشاور بشأن سبل حل الأزمة الدائرة في النيجر عقب الانقلاب.

وكانت الجزائر أعربت عن أسفها لما وصفته "إعطاء الأسبقية للخيار العسكري" في أزمة النيجر.

وأكدت أنه لا تزال هناك فرص للحل السياسي لم تستنفد، ومحذرة من خطورة التدخلات العسكرية.

الجدير بالذكر أن مجموعة "إيكواس" وقوى دولية أخرى تسعى إلى إيجاد حلول دبلوماسية لانقلاب 26 يوليو في النيجر، وهو السابع في غرب ووسط إفريقيا في 3 سنوات.

لكن بعد رفض عدة محاولات للحوار، اتجهت "إيكواس" إلى تنشيط قوة إقليمية قال قادة عسكريون إنها مستعدة للانتشار إذا فشلت المحادثات.