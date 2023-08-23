العالم اليوم - بالفيديو.. أفيال تهاجم العشرات في احتفال ديني

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. أفيال تهاجم العشرات في احتفال ديني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 02:21 مساءً - قفز عشرات المشاركين في نشاط ديني بوذي يقام سنويا في سريلانكا، في إحدى البحيرات هربا من أفيال هائجة حاولت مهاجمتهم، حسبما أفادت الشرطة الأربعاء.

ونقلت امرأة واحدة على الأقل إلى المستشفى، فيما أصيب عدد كبير من الأشخاص بحادثة تدافع سجلت مساء الثلاثاء في "إيسالا بيراهيرا"، وهو مقصد ديني شهير في كاندي.

وأشارت الشرطة إلى أن 5 فيلة صغيرة مزينة بأغطية زخرفية في الاحتفال الديني أصبحت هائجة، مما دفع الحاضرين إلى القفز في بحيرة مجاورة تجنبا للتعرض لأي أذى.

وأوقفت فعاليات الحدث حتى جرى الإمساك بالأفيال والسيطرة عليها.

وأظهرت مشاهد تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أحد الفيلة وهو يزيل الملابس المزخرفة عنه ويتوجه نحو أحد شوارع كاندي، بينما تولى عدد من الأشخاص مطاردته.

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