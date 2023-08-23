العالم اليوم - 160 مليار دولار حجم التجارة بين الصين وإفريقيا في 7 أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 02:21 مساءً - نما حجم التبادل التجاري بين الصين والقارة الإفريقية، بنسبة 7.4 بالمئة على أساس سنوي، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، بحسب ما ذكرته الهيئة العامة للجمارك الصينية، الأربعاء.

وذكرت الجمارك في بيان، أن التبادل التجاري بين الجانبين، بلغ 1.14 تريليون يوان (160 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة، وفقا لما أظهرته بيانات من الهيئة.

وحافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري لإفريقيا على مدى العقد الماضي، بحسب بيانات الجمارك ومنظمة التجارة العالمية.

وبلغ إجمالي التجارة الثنائية 1.87 تريليون يوان (263.3 مليار دولار) في عام 2022، بزيادة قدرها 14.8 بالمئة على أساس سنوي.

والاثنين، وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى جوهانسبرغ لحضور قمة "بريكس" التي تعقد بين 22 و24 أغسطس الجاري.

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، تدعم الصين بقوة التكامل الإفريقي، وتدعم الاتحاد الإفريقي في تحقيق تقدم في الانضمام إلى مجموعة العشرين.

والخميس، سيشارك الرئيس الصيني في رئاسة حوار قادة "الصين-إفريقيا"، وهو أول اجتماع جماعي مباشر بين قادة الجانبين منذ تفشي جائحة كورونا، بهدف تقوية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإفريقيا.