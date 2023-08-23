العالم اليوم - في أعالي الألب.. العثور على رفات رجل توفي قبل 22 عاما

انتم الان تتابعون خبر في أعالي الألب.. العثور على رفات رجل توفي قبل 22 عاما من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 03:26 مساءً - عثر مرشد على رفات رجل يعتقد أنه توفي في حادث على نهر جليدي قبل 22 عاما، بأعالي جبال الألب في النمسا.

وقالت الشرطة إن الاكتشاف تم بواسطة مرشد على نهر شلاتينكيس الجليدي، في متنزه هوهي تاورن الوطني بمقاطعة تيرول شرقي النمسا، قرب الحدود الإيطالية.

وأضافت الشرطة أنه الرفات عثر عليه على ارتفاع حوالي 2900 متر، ومن الواضح أنها كانت هناك لسنوات.

وأبلغ المرشد الشرطة في بلدة لينز النمساوية، قبل أن يستعيد رجال الإنقاذ الرفات بمساعدة طائرة هليكوبتر.

وعلى بعد أمتار قليلة من البقايا، عثر رجال الإنقاذ أيضا على حقيبة ظهر تحتوي على نقود وبطاقة مصرفية ورخصة قيادة.

وقالت الشرطة إن الرفات تبدو وكأنها لرجل نمساوي كان يبلغ من العمر 37 عاما وقت وقوع الحادث، ويعتقد أنه توفي عام 2001.

وكان لدى الرجل أيضا معدات للتزلج على الثلج.

ويجري الآن فحص الحمض النووي للتأكد من هوية الرجل.

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