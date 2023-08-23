العالم اليوم - روسيا وإيران تبحثان التعاون العسكري

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 03:26 مساءً - نقلت وكالة "إنترفاكس" عن وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن نائب وزير الدفاع الروسي ناقش مع قائد القوات البرية الإيرانية التعاون العسكري بين البلدين.

وكان الإعلام الرسمي الروسي قد أفاد بوصول وفد عسكري إيراني إلى موسكو، الإثنين.

وتعززت العلاقات بين روسيا وإيران، الخاضعتين لعقوبات اقتصادية غربية، في المجال العسكري ومجالات أخرى، منذ بدأت روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا قبل 18 شهرا.

ويتهم الغرب إيران ببيع عدد كبير من الطائرات المسيرة لروسيا لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، وهو اتهام تنفيه طهران.