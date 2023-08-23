العالم اليوم - بعد طلاقهما.. حل خلاف بريتني سبيرز وأصغري على "حضانة الكلاب"

انتم الان تتابعون خبر بعد طلاقهما.. حل خلاف بريتني سبيرز وأصغري على "حضانة الكلاب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 03:26 مساءً - أفادت تقارير صحفية أن نجمة البوب الأميركية بريتني سبيرز والممثل الأميركي إيراني الأصل سام أصغري، توصلا إلى اتفاق بشأن حضانة كلابهما، في أعقاب طلاقهما المفاجئ.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كشفت الأسبوع الماضي، أن المغنية البالغة من العمر 41 عاما كانت لديها مخاوف من أن يحاول طليقها (29 عاما)، الاستيلاء على كلابهما.

والثلاثاء، قال مصدر لموقع "TMZ" المتخصص بأخبار المنوعات، إن الطليقين اتفقا معا على تقسيم حضانة الكلاب المتبناة.

وستحتفظ بريتني بالكلب الأسترالي "سوير"، الذي تبنته في مارس الماضي خلال رحلة إلى جزيرة ماوي، كما ستكون مسؤولة على رعاية 3 جراء.

في المقابل، سيتمتع سام بالحضانة الكاملة للكلب "بورشا" (من فصيلة دوبرمان).

ورغم طلاقهما المفاجئ، يقال إن سام وبريتني "سعيدان" بترتيبات الحضانة.

يشار إلى أن زواج سبيرز وأصغري لم يدم سوى 14 شهرا، حيث تزوجا يوم 9 يونيو عام 2022 أمام ضيوف كثيرين، كان من بينهم النجمات مادونا وباريس هيلتون وسيلينا غوميز.

والزيجة كانت الثالثة بالنسبة لنجمة البوب، والأولى لأصغري.