العالم اليوم - شحنات النفط الروسي المنقولة بحرا عند أدنى مستوى في 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 03:26 مساءً - تراجعت شحنات النفط الروسي المنقولة بحرا لأدنى مستوياتها منذ يناير الماضي، وذلك في ظل التراجع الكبير في الشحنات من موانئ البحر الأسود.

وبلغ متوسط شحنات النفط الروسية البحرية في الأسابيع الأربعة المنتهية في العشرين من أغسطس نحو 2.84 مليون برميل يوميا أي أقل بنحو مليون برميل يوميا من الذروة المسجلة في منتصف مايو الماضي.

وكانت موسكو قد تعهدت بخفض صادراتها النفطية بنحو 500 ألف برميل يوميا في أغسطس وبنحو 300 ألف برميل يوميا خلال سبتمبر المقبل.

وفي ديسمبر الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي بواقع 60 دولارا للبرميل، الأمر الذي جاء بعد مفاوضات مطولة وإجماع أوروبي، رغم الاختلافات في وجهات النظر حول السعر، وفي ظل شكوك حول مدى تأثير القرار على موسكو.

وسجلت إيرادات الصادرات الروسية من النفط خلال يوليو الماضي أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2022.

ووفق بيانات وكالة الطاقة الدولية، بداية أغسطس الجاري، فقد تجاوزت أسعار الخام الروسي الحد الأقصى للأسعار، والذي تم تحديده من قبل مجموعة السبع في إطار عقوباتها ضد موسكو.

وارتفع سعر الخام الروسي خلال شهر يوليو الماضي فوق مستوى 60 دولاراً للبرميل، ليتجاوز الحد الأقصى لمجموعة السبع، والذي تم فرضه بهدف خفض عائدات النفط الروسية من الدولار.