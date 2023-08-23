العالم اليوم - أدنوك للإمداد تتسلم ثالث ناقلة نفط تعمل بالوقود المزدوج

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 03:26 مساءً - أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات الإماراتية، الأربعاء، عن استلام الناقلة "أرزنة"، وهي ثالث ناقلة من أربعة ناقلات نفط عملاقة، تعمل بالوقود المزدوج، تتسلمها الشركة هذا العام.

واستلمت الشركة ناقلتي نفط خام عملاقة في يونيو ويوليو الماضيين، تعملان بالوقود المزودج، ومن المقرر استلام الناقلة الرابعة والأخيرة في الربع الرابع من العام، بحسب بيان الشركة لبورصة أبوظبي.

تم بناء هذه الانقلات بواسطة شركة "هانوا أوشن"، المعروفة سابقا باسم "دي إس إم إي"، وذلك في حوض "أوكبو" لبناء السفن، الموجود في جزيرة "جيوجو" بكوريا الجنوبية. وتعمل هذه الناقلات بمحركات الوقود المزدوج العاملة بالغاز الطبيعي الانتقالي منخفض الانبعاثات.

وكانت أدنوك للإمداد والخدمات قد خصصت 2 مليار دولار لبناء سفن منخفضة الانبعاثات، وقامت الشركة بخفض كثافة الكربون في أسطولها المملوك بأكثر من 20 بالمئة بين عامي 2018 و2022.

وقالت أدنوك للإمداد والخدمات، إن الناقلة "أرزنة"، التي ستدخل الخدمة بشكل فوري، صممت للرحلات الطويلة لشحن النفط الخام إلى العملاء في جميع أنحاء العالم.

ويبلغ طول الناقلة 336 مترا ويبلغ وزنها 300 ألف طن متري، ويمكنها حمل ما يقرب من مليوني برميل من النفط الخام.