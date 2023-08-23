العالم اليوم - "السيادي" القطري يستثمر مليار دولار بأكبر شركة تجزئة بالهند

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 03:26 مساءً - قال جهاز قطر للاستثمار وشركة ريلاينس ريتيل فينتشرز، الأربعاء، إن الجهاز يعتزم استثمار 82.78 مليار روبية (مليار دولار) في ذراع التجزئة التابعة لريلاينس إنداستريز الهندية، المملوكة لأغنى رجل في آسيا موكيش أمباني، مع تقدير قيمة الشركة قبل ضخ رأس المال عند 8.28 تريليون روبية.

وقالت ريلاينس ريتيل فينتشرز إنها سبق وأن جمعت حوالي 472.65 مليار روبية من عدة مستثمرين عالميين.

وقدرت شركتان استشاريتان عالميتان في الآونة الأخيرة قيمة ريلاينس ريتيل، وهي وحدة تابعة لريلاينس ريتيل فينتشرز، عند ما بين 92 مليار دولار و96 مليار دولار، وهي خطوة تشير إلى احتمال إجراء طرح عام أولي للشركة.

وريلاينس ريتيل هي أكبر شركة لبيع التجزئة في الهند ودخلت شراكات مع عدد من الشركات العالمية لتعزيز تواجدها في الهند.