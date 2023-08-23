العالم اليوم - لمجاورة ميسي.. بوسكتس يشتري منزلا بـ8 ملايين دولار

انتم الان تتابعون خبر لمجاورة ميسي.. بوسكتس يشتري منزلا بـ8 ملايين دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 03:26 مساءً - يبدو أن النجم الإسباني سيرجيو بوسكتس يشعر بالسعادة في فلوريدا، ليس فقط بسبب انضمامه إلى إنتر ميامي الأميركي ومزاملة صديقه السابق ليونيل ميسي، بل أيضا لمجاورة "الأسطورة" خارج الملعب.

فقد كشفت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية أن بوسكتس (35 عاما) اشترى منزلا بقيمة 8.7 مليون دولار، قبل يوم واحد من تتويج إنتر ميامي بأول لقب له على الإطلاق، وهو كأس الدوري الأميركي المكسيكي.

ويقع منزل بوسكتس الجديد على الواجهة البحرية شمالي ميامي، ويضم 7 غرف و6 حمامات ومرآب.

لكن الميزة الأهم بالنسبة لنجم برشلونة الإسباني السابق، أن منزله قريب من منزل ميسي (36 عاما)، الذي كان قدومه إلى إنتر ميامي سببا رئيسيا في اقتناع بوسكتس بالفكرة واللحاق به إلى الدوري الأميركي.

حياة سعيدة