حرائق الغابات تلتهم شمال المتوسط

حرائق الغابات تلتهم شمال المتوسطأجلت السلطات اليونانية اليوم الثلاثاء، عشرات المرضى من المستشفيات ونقلتهم على متن عبارة في مدينة " الكسندروبوليس " الساحلية لإبعادهم عن حريق غابات مستعر بدأ منذ أربعة أيام وخرج عن نطاق السيطرة وسط موجة حر جديدة ضربت جنوب أوروبا.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن السلطات قولها: إنه تم إجلاء 65 مريضاً، بينهم أطفال حديثو الولادة من المستشفى الجامعي في مدينة "الكسندروبوليس" الواقعة شمال شرق اليونان، ونقلتهم على متن عبارة تم تزويدها بالمعدات والأدوات الطبية.. مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف نقلت بعض المرضى من عيادة قريبة.

كما أخلت السلطات تجمعات عدة من منطقة "ايفروس " بالقرب من الحدود التركية.. محذرة من مخاطر اندلاع حرائق جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت السلطات اليونانية قد أعلنت أمس أنها عثرت على عجوز فارق الحياة جراء الحرائق في منطقة بويتا وسط البلاد.