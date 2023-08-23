العالم اليوم - التضخم في عُمان يتباطأ إلى أدنى وتيرة في 28 شهرا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 04:24 مساءً - تباطأ معدل التضخم في سطلنة عمان بنهاية يوليو الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 28 شهرا، وذلك بفضل انخفاض تكلفة النقل واستقرار أسعار معظم المواد الغذائية والمرافق والوقود وإيجارات المساكن

سجل معدل التضخم السنوي في سلطنة عُمان 0.41 بالمئة بنهاية شهر يوليو 2023، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021، مدفوعًا بارتفاع معظم المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين وعلى رأسها مجموعات الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية بـ 2.66 بالمئة.

وأشارت بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان إلى ارتفاع مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بـ 2.57 بالمئة، ومجموع المطاعم والفنادق بـ 2.51 بالمئة، والتبغ بـ 2.36 بالمئة، ومجموع والثقافة والترفيه بـ 1.59 بالمئة.

وارتفعت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بـ 1.36 بالمئة التي جاء ارتفاعها جراء ارتفاع أسعار معظم مكونات المجموعة وعلى رأسها الحليب والجبن والبيض بـ 10.02 بالمئة، والزيوت والدهون بـ 5.03 بالمئة، والمواد الغذائية الأخرى بـ 4.2 بالمئة، والسكر والمربى والعسل والحلويات بـ 3.61 بالمئة، والخبز والحبوب بـ 2.24 بالمئة، والأسماك والأغذية البحرية بـ 1.57 بالمئة، والمشروبات غير الكحولية بـ 0.72 بالمئة، بحسب وكالة أنباء سلطنة عمان الرسمية.

فيما انخفضت أسعار الخضراوات بـ 1.72 بالمئة، والفواكه بـ 2.31 بالمئة، واللحوم بـ 0.61 بالمئة.

كما ارتفعت أسعار الصحة بـ 0.63 بالمئة، والملابس والأحذية بـ 0.32 بالمئة، والتعليم بـ 0.05 بالمئة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ 0.03 بالمئة.

فيما انخفضت أسعار مجموعة النقل بـ 1.72 بالمئة والاتصالات بـ 0.22 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة بشهر يونيو 2023 نتيجة ارتفاع مجموعات المطاعم والفنادق بـ 0.65 بالمئة، والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بـ 0.55 بالمئة، والسلع والخدمات المتنوعة بـ 0.45 بالمئة، والتبغ بـ 0.25 بالمئة، والملابس والأحذية بـ 0.05 بالمئة، والنقل بـ 0.03 بالمئة.

وسجلت محافظة مسقط أعلى معدل تضخم بين المحافظات بـ 0.7 بالمئة مقابل أدنى معدل تضخم بمحافظة البريمي بانخفاض 0.5 بالمئة.