العالم اليوم - بيانات "قاتمة" عن التصنيع تهبط بأسعار النفط بأكثر من 1%

انتم الان تتابعون خبر بيانات "قاتمة" عن التصنيع تهبط بأسعار النفط بأكثر من 1% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 04:24 مساءً - هبطت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة الأربعاء إذ خيمت بيانات التصنيع العالمية القاتمة على الأسواق قبل اجتماع سنوي لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بالولايات المتحدة.

وسلطت بيانات التصنيع الصادرة عن مجموعة من الاستطلاعات لمؤشرات مديري المشتريات الأربعاء الضوء على أوضاع الاقتصادات على مستوى العالم.

والنتائج حتى الآن قاتمة. وأعلنت اليابان عن تقلص نشاط المصانع للشهر الثالث على التوالي في أغسطس. كما انخفض النشاط التجاري في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع خاصة في ألمانيا. وفي الوقت نفسه، يبدو أن الاقتصاد البريطاني في طريقه للانكماش في الربع الحالي وهو معرض لخطر الانزلاق إلى ركود.

ومن المتوقع صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، هبط خام برنت 1.31 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 82.72 دولار للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.6 بالمئة إلى 78.33 دولار.

وقال جون إيفانز من بي.في.إم للسمسرة في النفط "ما يجب أن يثير اهتمام مراقبي النفط هو أن جميع توقعات التصنيع لمؤشرات مديري المشتريات تقل عن عتبة الخمسين نقطة... وكلها في منطقة الانكماش".

وأضاف "القراءات دون التوقعات ستثير مخاوف مرة أخرى من انخفاض الطلب على النفط".

وتترقب الأسواق أيضا تلميحات بشأن مسار أسعار الفائدة عندما يتوجه مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) وصانعو السياسات من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان إلى جاكسون هول بولاية وايومنج الأميركية لعقد اجتماع سنوي غدا الخميس.

وواصلت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الانخفاض بحسب بيانات من معهد البترول الأميركي التي أشارت إلى إنها تراجعت نحو 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس. وكان ذلك أقل بقليل من توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بانخفاضها 2.9 مليون برميل.

ومن المقرر أن يصدر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، في الساعة 1430 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.