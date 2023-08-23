المكسيك.. مصرع 16 شخصا فى حادث تصادم حافلة ركاب ومقطورة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أغسطس 2023 04:31 مساءً - أعلن المعهد الوطني للهجرة في المكسيك في بيان، أن 15 مكسيكيًا وفنزويليًا واحدًا قتلوا في حادث تصادم بين حافلة ومقطورة في وسط البلاد.

وأضاف المعهد أنّ ركاب الحافلة، وعددهم 52 بينهم 10 من فنزويلا، كانت لديهم مواعيد لمقابلات لطلب الدخول بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون من ولاية بويبلا في بيان منفصل إن نحو 36 راكبًا أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى، بعد اصطدام الحافلة بالمقطورة على طريق مياهواتلان-كويستلاهواكا السريعة، وأضافوا أن تسعة من المصابين فنزويليون.