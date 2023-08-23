العالم اليوم - جنوب إفريقيا تسجل في يوليو أدنى مستوى تضخم لديها منذ عامين

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 05:22 مساءً - تراجع التضخم في جنوب إفريقيا إلى أدنى مستوياته خلال عامَين في يوليو الماضي، ليبقى ضمن الهامش الذي حدده البنك المركزي، حسبما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء.

وتباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية في جنوب إفريقيا إلى 4.7 بالمئة الشهر الماضي، في انخفاض من نسبة 5.4 بالمئة التي سُجّلت في يونيو، على ما قالت وكالة الإحصاءات الوطنية في بيان.

ويُعدّ هذا المستوى الأكثر انخفاضًا الذي تشهده البلاد منذ يونيو 2021 حين بلغ التضخم 4.6 بالمئة.

وتراجع تضخم أسعار المواد الغذائية في يوليو رغم أنه بقي أحد أكبر المساهمين في التضخم الإجمالي لأسعار السلع الاستهلاكية.

ويكافح واضعو السياسات في مختلف أنحاء العالم التضخم الكبير الناجم إلى حد بعيد عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.