العالم اليوم - حكومة ألمانيا توافق على تشريع لتسهيل الحصول على الجنسية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 05:22 مساءً - تخطط ألمانيا لتخفيف قواعد الحصول على الجنسية، بموجب التشريع الذي وافق عليه مجلس الوزراء، الأربعاء.

وتقول الحكومة إن المشروع سيعزز اندماج المهاجرين، ويساعد الاقتصاد الذي يعاني نقصا في العمالة الماهرة.

ولا يزال التشريع الذي أقره المستشار أولاف شولتس ووزراؤه يتطلب موافقة مجلس النواب في البرلمان، حيث يتمتع الائتلاف الليبرالي الاشتراكي المكون من 3 أحزاب بأغلبية مريحة.

ومن الممكن أن يدخل التشريع حيز التنفيذ في يناير المقبلة، اعتمادا على مدى سرعة حدوث ذلك.

أبرز التسهيلات