العالم اليوم - ارتفاع الفائدة يدفع نشاط الاقتصاد البريطاني للانكماش بأغسطس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 06:22 مساءً - شهد الاقتصاد البريطاني أكبر انكماش له في أغسطس منذ مطلع العام 2021، عندما كانت البلاد في حالة إغلاق بسبب جائحة كوفيد، فيما بدأ يظهر تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، وفقا لمؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة.

وهذا أول تباطؤ في النشاط في المملكة المتحدة منذ يناير، وفقا لهذا المؤشر الرئيسي الصادر الأربعاء عن "إس أند بي غلوبل".

وأوضح التقرير "تشهد الشركات انخفاضا في الطلبيات، وتعزو ذلك إلى إحجام عملائها عن الدخول في التزامات مالية في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة والتضييق المتزايد على دخل الأسر".

وكان الانخفاض في النشاط ملحوظا بشكل خاص في القطاع الصناعي.

ورفع بنك إنجلترا معدل الفائدة الرئيسي للمرة الرابعة عشرة مطلع أغسطس إلى 5,25 في المئة، في محاولة لتهدئة ارتفاع الأسعار في المملكة المتحدة.

وكان معدل التضخم في بريطانيا قد تراجع خلال يوليو، كما كان متوقعا، ليصل إلى أدنى معدلاته السنوية منذ فبراير 2022، على الرغم من وجود المزيد من المؤشرات التي يراقبها بنك إنجلترا وتعكس ضغوطا على أسعار السلع الأساسية والخدمات.

وقال مكتب الإحصاء الوطني، إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي تباطأ إلى 6.8 بالمئة مقارنة مع 7.9 بالمئة في يونيو وهو ما يتفق مع توقعات بنك إنجلترا واستطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد.

ويتحرك معدل التضخم بذلك مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في 41 عاما الذي بلغه في أكتوبر عند 11.1 بالمئة، لكنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف من البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.