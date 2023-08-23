العالم اليوم - "مجزرة إجبارية".. إعدام 120 ألف ثعلب ومنك في فنلندا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 06:22 مساءً - بدأت فنلندا، أكبر منتج لفرو الثعالب في أوروبا، بإعدام 120 ألف ثعلب ومنك لوقف انتشار أنفلونزا الطيور، في مزارع لتربية الحيوانات ذات الفراء، حسبما أفادت السلطات الأربعاء.

وقالت رئيسة وحدة علم الفيروسات في هيئة الأغذية الفنلندية تويغا غاد لـ"فرانس برس": "صدر أمر بإعدام الحيوانات التي تربى في 13 مزرعة"، مضيفة: "نفذ قرار الإعدام في 10 مزارع".

وفي يونيو الماضي، سجلت إصابات بإنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 1" لدى طيور النورس في فنلندا.

ورصدت الإصابات الأولى في مزارع لتربية الحيوانات ذات الفراء في يوليو.

وقررت السلطات الفنلندية في مطلع أغسطس الجاري، ذبح أعداد كبيرة من الحيوانات في المزارع التي طالها الوباء.

ومنذ أواخر عام 2021، تشهد أوروبا أسوأ انتشار لإنفلونزا الطيور على الإطلاق، بينما شهدت أميركا الشمالية والجنوبية أيضا تفشيا كبيرا.

وأشارت غاد إلى أن فنلندا تضم نحو 400 مزرعة لتربية الحيوانات ذات الفراء، تحوي حوالى 1.3 مليون حيوان معظمها من المنك والثعالب.

ورأت أن الوباء "بدأ ينحصر" مع بدء هجرة طيور النورس جنوبا.