الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية فشلت فى اختراق خطوط الدفاع وتكبدت خسائر فادحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أغسطس 2023 06:29 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية لم تنجح فى اختراق أى من خطوط الدفاع وتكبدت خلال اليوم الماضى خسائر فادحة بلغت حوالى 700 جندى وعشرات الآليات العسكرية.

وأوضحت الوزارة الروسية، فى بيان اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تصدت لثلاث هجمات على محور دونيتسك ، مما أسفر عن مقتل 180 جنديا أوكرانيا على هذا المحور.

وأضاف البيان: أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" الروسية وبتغطية من القوات الجوية ونيران المدفعية تصدت لثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فى مناطق نيفيلسكوى ومايورس وكورديوموفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية"، مشيرا إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت 180 جنديا أوكرانيًا و3 مركبات قتالية مدرعة و3 مركبات أخرى ومدفع "أكاتسيا" وآخر من طراز "جفوزديكا" ومدفعين هاوتزر".

وتابع البيان:"دمرنا محطة رادار أوكرانية لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز "بي-18" بالقرب من مدينة زابوروجيا، وأصبنا موقعين لقيادة العدو فى جمهورية دونيتسك الشعبية".