ألمانيا توافق على قانون جديد يسهل اكتساب الأجانب جنسيتها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أغسطس 2023 06:29 مساءً - وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون قدمته وزيرة الداخلية نانسي فيزر، بشأن قانون الجنسية الجديد، يسهل حصول الأجانب على الجنسية الألمانية، وسيحال المشروع إلى البوندستاغ، لكن لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ إلا إذا وافق عليه البرلمان.

ومن حيث المبدأ، ووفقًا للمشروع نبغي أن يكون من الممكن التقدم بطلب للحصول على جواز سفر ألماني بعد 5 سنوات من الإقامة، ومن يريد أن يتجنس عليه أن يلتزم في نفس الوقت بقيم المجتمع الحر، ولذلك يتم استبعاد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم بدوافع معادية للسامية أو عنصرية، و يجب أن يكون الشرط الأساسي أيضًا هو أنه يمكنك عمومًا كسب عيشك دون الحصول على مزايا اجتماعية.

كما يجب أن يتمكن الأشخاص المندمجون جيدًا بشكل خاص من الحصول على الجنسية الألمانية بعد ثلاث سنوات فقط، وينبغي أيضاً أن تصبح تعدد الجنسيات ممكنة بموجب القانون.

وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان على تويتر: مع قانون الجنسية الجديد، يمكن للأشخاص الذين يكسبون عيشهم من عملهم أن يصبحوا ألمانًا بسرعة أكبر.