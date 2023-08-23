زلزال بقوة 5 درجات يضرب لياونينج شمال شرق الصين



حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أغسطس 2023 06:29 مساءً - قال المركز الصيني لشبكات الزلازل، الأربعاء، إن زلزالاً بقوة 5 درجات ضرب مدينة داليان بإقليم لياونينج شمال شرق الصين ظهراً، حسبما أفاد موقع الشرق الإخبارى فى شريط عاجل.

وكان قد ضرب زلزال بلغت شدته 5.1 درجة جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية شمالي لوس أنجلوس الأحد ليهز معظم أنحاء المنطقة، فيما يتأهب السكان لوصول العاصفة المدارية هيلارى ولم ترد أنباء حتى الآن عن أضرار أو إصابات.

ووقع الزلزال في الساعة 2:41 بالتوقيت المحلي على بعد سبعة كيلومترات تقريبا شمال شرقي مدينة أوجاي في كاليفورنيا.

وأعقب الزلزال عدة هزات ارتدادية أقل في الشدة، وقال المركز الأمريكي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي)، إنه لم يصدر أي تحذير باحتمال حدوث تسونامي جراء الزلزال.