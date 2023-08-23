العالم اليوم - قبل ساعات من محاكمته.. ما تهم ترامب والسيناريوهات المحتملة؟

انتم الان تتابعون خبر قبل ساعات من محاكمته.. ما تهم ترامب والسيناريوهات المحتملة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 07:20 مساءً - يمثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الخميس، أمام سلطات أتلانتا في ولاية جورجيا، لمواجهة تهمة التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020، ضمن اتفاق تم التوصل إليه مع قاضي المحكمة.

وتوقع سياسي أميركي تحدث لـ"دوت الخليج" من واشنطن، أن تشهد محاكمة الرئيس الجمهوري السابق الكثير من المفاجآت، وأن تزيل الستار عن اتهامات جديدة لم يتم الإفصاح عنها حتى الآن.

وكان ترامب قد أعلن قبل أيام تسليم نفسه لسلطات أتلانتا، الخميس، وقال في تدوينه نشرها عبر منصة "تروث" إنه "في ذلك اليوم سيتم اعتقاله من قبل المدعية العامة اليسارية الراديكالية فاني ويليس"، التي قدمت لائحة الاتهام الرابعة ضده هذا العام، مشددا مرة أخرى على أن لائحة الاتهام محاولة "ذات دوافع سياسية لعرقلة حملة إعادة انتخابه".

أبرز الاتهامات

في لائحة الاتهام المكونة من 98 صفحة التي كشف عنها الأسبوع الماضي في جورجيا، تم توجيه الاتهام إلى ترامب و18 متهما آخرين بما مجموعه 41 تهمة جنائية، تتعلق بالجهود المبذولة لعكس هزيمته في انتخابات الولاية لعام 2020.

كانت قضية جورجيا بمثابة لائحة الاتهام الرابعة لترامب.

واجه الرئيس السابق محاكمة في ولاية نيويورك في مارس تتعلق بدفع أموال سرية لنجمة إباحية، ومحاكمة فيدرالية في مايو في فلوريدا بزعم سوء التعامل مع وثائق سرية اتحادية.

السيناريوهات المحتملة

يقول السياسي الديموقراطي مهدي عفيفي إن محاكمة ترامب من المتوقع أن تكشف عن مزيد من الاتهامات التي يواجهها الرئيس السابق، تتعلق بمزاعم تزوير الانتخابات.

وبحسب عفيفي، تؤثر محاكمة ترامب على حظوظه السياسية بشكل كبير سواء داخل الحزب الجمهوري، أو بشكل أكبر في الانتخابات الرئاسية 2024، وربما لن يتمكن من خوض غمارها بسبب التضارب في مواعيد المحاكمات مع الدعاية الانتخابية.

أيضا يرفض الحزب الجمهوري في الوقت الراهن الاتهامات بالفساد، أو أي اتهامات أخرى تتعلق بترامب، الأمر الذي يضعه في موقف شديد الحساسية والتعقيد.

وحول إجراءات التقاضي، يرى عفيفي أن هيئة الدفاع عن ترامب من المتوقع أن تدفع بالنفي والبطلان على الاتهامات ضده، وسيكون عليها تقديم أدلة نفي للمحكمة.

ومن المتوقع أيضا أن يحاول الرئيس السابق نقل القضية إلى المحكمة الفيدرالية، وفقا لمصادر متعددة مطلعة على تفكير فريقه القانوني تحدثت لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.

آخر التطورات

ذكرت "سي إن إن" في وقت سابق أن ترامب يعتزم تسليم نفسه في سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا، الخميس، بينما أعلن بعض مساعديه تسليم أنفسهم لسلطات ولاية جورجيا استعدادا للمثول أمام المحكمة، الأربعاء.

وتم تحديد الموعد خلال المفاوضات بين محامي ترامب ومكتب المدعي العام لمقاطعة فولتون يوم الإثنين، بشأن سند موافقة ترامب وشروط الإفراج.

اتفاق ترامب وسلطات جورجيا