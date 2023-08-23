العالم اليوم - تباطؤ النشاط الاقتصادي في أميركا لأدنى مستوى في 6 أشهر

انتم الان تتابعون خبر تباطؤ النشاط الاقتصادي في أميركا لأدنى مستوى في 6 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 07:20 مساءً - أدى انكماش قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، وتسجيل قطاع الخدمات أضعف مستوياته منذ فبراير، إلى تباطؤ معدل نمو النشاط الاقتصادي خلال أغسطس.

وأظهرت القراءة الأولية، تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر من "ستاندرد آند بورز جلوبال" إلى أدنى مستوى منذ ستة أشهر عند 50.4 نقطة خلال أغسطس، من 52.0 نقطة خلال يوليو.

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي لأدنى مستوى خلال ستة أشهر إلى 51.0 نقطة خلال الشهر الجاري، من 52.3 نقطة خلال يوليو.

في حين عاد مؤشر مديري المشتريات الصناعي للتراجع مرة أخرى خلال أغسطس، حيث انخفض إلى 47.0 نقطة بعد زيادته خلال يوليو عند 49.0 نقطة، ليسجل أدنى مستوى خلال شهرين.

وانعكس ضعف طلب العملاء على إجمالي الطلبيات الجديدة الذي تراجع للمرة الأولى منذ ستة أشهر، في الجانبين الصناعي والخدمي، كما شهدت أسواق التصدير الرئيسية، وخاصة أوروبا، انخفاضا في طلبات التصدير الجديدة خلال أغسطس.

ضعف الطلب هذا، أدى أيضا إلى الاستغناء عن الوظائف في بعض الشركات الأميركية، مع زيادة قرارات خفض عدد الموظفين بسبب ارتفاع تكاليف الأجور.