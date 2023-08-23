العالم اليوم - مسيّرة تركية تقصف سيارة تقل صحفيين شمال شرقي سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 07:20 مساءً - استهدفت طائرة مسيّرة تركية، الثلاثاء، سيارة قرب قرية "علي فرو"، على الطريق الواصل بين مدينتي عامودا والقامشلي شمال شرقي سوريا.

وحسب مراسل "دوت الخليج"، فإن السيارة كانت تقل صحفيين تابعين لقناة "جين تي في" المتخصصة في شؤون المرأة، ومقرها بلدة عامودا. ووفقا للمعلومات الأولية، قتل السائق على الفور وأصيب مرافقوه ونقلوا إلى المستشفى. ولم يتسن الحصول على معلومات عن الوضع الصحي للمصابين حتى الآن.

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