العالم اليوم - ثقة المستهلكين منطقة اليورو تنخفض بأكبر من المتوقع في أغسطس

انتم الان تتابعون خبر ثقة المستهلكين منطقة اليورو تنخفض بأكبر من المتوقع في أغسطس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 07:20 مساءً - تراجعت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بقوة خلال شهر أغسطس الجاري وبأكثر من المتوقع، وسط مخاوف حول الأداء الاقتصادي في المنطقة الأوروبية.

وأظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو قد انخفضت بواقع 0.9 نقطة في أغسطس على أساس شهري.

وقالت المفوضية إن التقدير الأولي أظهر أن معنويات المستهلكين في المنطقة انخفضت إلى -16 في شهر أغسطس الجاري، من -15.1 في شهر يوليو الماضي.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاعها إلى -14.3.

وفي الاتحاد الأوروبي ككل، انخفضت معنويات المستهلكين 0.9 نقطة إلى -17.

سجلت منطقة اليورو نممواً طفيفاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المئة من مارس إلى يونيو 2023، وفقًا للبيانات الأولية التي نشرها اليوم معهد "يوروستات" نهاية يوليو الماضي.

وذكر معهد يوروستات للإحصاء في بروكسل أن نسبة النمو المذكورة علامة إيجابية بعد ربعين من النمو السلبي في الشتاء الماضي، مما يرفع الآمال في أن منطقة العملة الموحدة يمكن أن تتجنب ركودًا لمدة عام، لكن النمو لا يزال ضعيفًا.