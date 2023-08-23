العالم اليوم - مخزونات الخام الأميركية تتراجع بأكبر من المتوقع في أسبوع

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 07:20 مساءً - تراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكبر من المتوقع، فيما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقالت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام تراجعت بواقع 6.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 433.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بانخفاضها 2.8 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 3.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وأضافت الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير للخام ارتفع 30 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ارتفعت 1.5 مليون برميل في الأسبوع إلى 217.6 مليون وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بتراجعها 0.9 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 0.9 مليون برميل في الأسبوع إلى 116.7 مليون برميل مقابل توقعات بارتفاعها 0.2 مليون برميل.

وتراجعت الواردات الأميركية الصافية من النفط الخام الأسبوع الماضي 116 ألف برميل يوميا.