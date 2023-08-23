العالم اليوم - الإمارات.. تغطية إصدار صكوك إسلامية بـ 5.5 مرة

انتم الان تتابعون خبر الإمارات.. تغطية إصدار صكوك إسلامية بـ 5.5 مرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 07:20 مساءً - ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2023، شهد المزاد الثالث لبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية (T-Sukuks) المقوّمة بالدرهم الإماراتي، الذي أصدرته الإمارات، طلباً قوياً من البنوك الموزعة الأساسية في المزاد.

وتم استلام عطاءات بقيمة 6.0 مليارات درهم إماراتي (1.63 مليار دولار)، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.5 مرة.

وكان الطلب قويا على شريحتي لأَجَل عامين وأَجَل 5 أعوام، وتم تحقيق أسعار مميزة حيث كان هناك فرق ما بين 0 إلى 2 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لآجال مماثلة.

كما شهد المزاد الثالث إصدار أول شريحة من الصكوك الإسلامية لأجل 5 أعوام، والتي حققت نجاحاً كبيراً حيث تجاوزت العطاءات المقدمة حجم الإكتتاب بواقع 6.6 مرة.

وتمت ممارسة عملية إعادة الإصدار ("re-opening") في هذا المزاد لصكوك أجل عامين وذلك لبناء حجم إصدارات الصكوك الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.

وتهدف وزارة المالية الإماراتية، من إصدار صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية، لبناء منحنى العائد مقوما بالدرهم الإماراتي، وإتاحة بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، بما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.