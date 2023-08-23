العالم اليوم - ارتفاع عقود فول الصويا الآجلة مع مخاوف تأثر الإنتاج بالحرارة

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع عقود فول الصويا الآجلة مع مخاوف تأثر الإنتاج بالحرارة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 08:22 مساءً - ارتفعت العقود الآجلة لفول الصويا والذرة في بورصة شيكاغو، الأربعاء، مدعومة بالظروف الحارة والجافة التي تفاقم علامات الإجهاد التي ظهرت في النتائج الأولية لجولة ميدانية لمتابعة المحصول في الغرب الأوسط الأميركي والتي تمت متابعتها على نطاق واسع.

وارتفعت أسعار القمح أيضًا مع قيام التجار بتقييم الهجوم الروسي الأخير على ميناء الحبوب الأوكراني، ومراقبة محاصيل القمح الربيعية في أميركا الشمالية التي تأثرت بالجفاف.

وكانت توقعات إنتاج الذرة في إنديانا ونبراسكا أعلى من العام الماضي، ولكن أقل من متوسط الثلاث سنوات.

وتجاوزت توقعات إنتاج فول الصويا في نبراسكا النتائج التي تم تحقيقها قبل عام، لكن هذه التوقعات جاءت أقل من متوسط خمس سنوات، في حين أشارت توقعات محصول فول الصويا في إنديانا أقوى مستوياتها منذ خمس سنوات.

كما تفوق إنتاج الذرة وفول الصويا في ولاية أوهايو على متوسطات العام الماضي وثلاث سنوات.

وقال جاك سكوفيل، محلل السوق في مجموعة برايس فيوتشرز جروب، "يبدو أن معظم الناس يشعرون بخيبة أمل كبيرة. لا يعني ذلك أن أرقام الإنتاج سيئة، لكنهم كانوا يتوقعون أفضل من ذلك".

وتلقت أسعار فول الصويا دعما أيضا من تقرير لوزارة الزراعة الأميركية أظهر وجود طلبات تصدير الخاصة بلغت 100 ألف طن متري من دقيق الصويا إلى وجهات غير معروفة للتسليم في السنة التسويقية 2023-2024.

من جهة أخرى، قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، أن هجومًا روسيًا بطائرة بدون طيار على ميناء إزميل على نهر الدانوب في جنوب أوكرانيا، دمر 13 ألف طن متري من الحبوب.

ومع ذلك، كان رد فعل السوق محدودا، لأن التأثير على إجمالي إمدادات البحر الأسود بدا قليلا، كما هو الحال في الضربات السابقة ضد مواقع البنية التحتية للحبوب.