العالم اليوم - تحطم طائرة تابعة لقائد فاغنر شمالي موسكو

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 08:22 مساءً - قتل 10 أشخاص في حادثة تحطم طائرة خاصة، يوم الأربعاء، في مقاطعة تفير شمالي العاصمة الروسية موسكو.

وأعلنت هيئة الطيران المدن الروسية إن يفغيني بريجوزين قائد مجموعة فاغنر الخاصة كان على قائمة ركاب الخاصة التي تحطمت شمال موسكو. وأضافت الوكالة أن الطائرة التي كانت في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبرج كانت تقل سبعة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم.

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