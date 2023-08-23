العالم اليوم - روسيا.. العثور على 8 جثث في موقع تحطم الطائرة الخاصة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 09:22 مساءً - أفادت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن أجهزة الطوارئ، يوم الأربعاء، العثور على 8 جثث في موقع سقوط الطائرة الخاصة.

وتحطمت الطائرة الخاصة في منطقة تفير شمال العاصمة الروسية موسكو خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبورغ.

وأفادت وكالات أنباء روسية بأنّ يفغيني بريغوجين مدرج على قائمة ركاب الطائرة التي كانت في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبيرغ.

ونقلت وكالات ريا نوفوستي وتاس وإنترفاكس عن وكالة النقل الجوي الروسية "روسافياتسيا" أنّ اسم يفغيني بريغوجين ورد على قائمة ، وتحطّمت وقضى كل من كان على متنها وعددهم عشرة أشخاص.

وفيما أفادت وكالات الأنباء الروسية بوجود زعيم فاغنر ضمن قائمة الركاب، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان على متن الطائرة.

وذكرت تقارير إعلامية غير مؤكدة أن الطائرة مملوكة لبريغوجين، مؤسس شركة فاغنر.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية عن مسؤولي الطوارئ قولهم إن الطائرة كانت تقل ثلاثة طيارين وسبعة ركاب.

وذكرت السلطات أنها تحقق في الحادثة التي وقعت في منطقة تفير على بعد أكثر من 100 كيلومتر شمال موسكو.

نفذ بريغوجين، الذي قاتلت قواته إلى جانب الجيش النظامي الروسي في أوكرانيا، تمردا مسلحا قصير الأمد ضد القيادة العسكرية الروسية في أواخر يونيو وقال الكرملين إنه سيتم نفيه إلى بيلاروسيا، وإن مقاتليه إما سيتقاعدون أو يتبعونه إلى هناك أو ينضمون إلى الجيش الروسي.