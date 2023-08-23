العالم اليوم - مقتل ضابطين بعد سقوط مروحية للجيش اللبناني

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 10:20 مساءً - تحطمت مروحية تابعة للجيش اللبناني قرب ثكنة حمانا شرق بيروت أثناء تنفيذ تدريب، ليل الأربعاء، مما أدى إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة ثالث.

وأفادت المعلومات الأولية عن مقتل ضابطين وإصابة معاون أول، حسب مراسلة "دوت الخليج".

وعرف من ضحايا الحادث النقيب جوزف حنا والملازم أول ريشار صعب، وإصابة المعاون أول محمد صيدح.

وأفاد شهود أنه قبيل سقوط الطائرة، لوحظ اختلال كبير بتوازنها في الجو.

وتوجهت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع سقوط المروحية.

وقال شهود عيان في بلدة حمانا لموقع "دوت الخليج"، إن الطائرة سقطت في حرج صنوبر على أطراف البلدة الجبلية وأن النيران اندلعت في المنطقة.

وأوضح الشهود أن العسكري المصاب طلب المساعدة، ونقل إلى أحد مستشفيات المنطقة.

ووضعت قوات من الجيش طوقا أمنيا حول مكان سقوط الطائرة، بينما تولت فرق الإسعاف والدفاع المدني إخماد النيران التي اندلعت في المكان، الذي يحتوي على أشجار كثيفة.