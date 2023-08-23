العالم اليوم - النفط يقلص خسائره بعد هبوط قوي لمخزونات النفط الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 10:20 مساءً - خسرت أسعار النفط حوالي واحدا بالمئة، عند التسوية الأربعاء، إذ أججت زيادة مخزونات البنزين في الولايات المتحدة مخاوف الطلب بعد تسجيل اليابان وأوروبا بيانات تصنيع مخيبة للآمال.

وتعافت الأسعار من أدنى مستويات خلال الجلسة بعد أن لاحظ المستثمرون وجود تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية.

تحرك الأسعار

وعند التسوية، هبط خام برنت 82 سنتا أو 0.98 بالمئة إلى 83.21 دولار للبرميل، متعافيا من تراجع 2.5 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75 سنتا أو 0.94 بالمئة إلى 78.89 دولار.

وقفزت مخزونات البنزين الأميركية 1.5 مليون برميل مقارنة بتوقع المحللين هبوطها 888 ألفا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأميركية تراجعت 6.1 مليون برميل إلى 433.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بمساعدة من قوة نشاط مصافي النفط وارتفاع مستويات التصدير. وكان محللون قد توقعوا هبوطها 2.8 مليون برميل.

وأعلنت اليابان عن تقلص نشاط المصانع للشهر الثالث على التوالي في أغسطس. كما انخفض النشاط التجاري في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع خاصة في ألمانيا. وفي الوقت نفسه، يبدو أن الاقتصاد البريطاني في طريقه للانكماش في الربع الحالي وهو معرض لخطر الانزلاق إلى ركود.

وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال في مؤشرها الأولي المجمع لمديري المشتريات بالولايات المتحدة الذي يرصد قطاعي التصنيع والخدمات إن القراءة انخفضت إلى 50.4 في أغسطس من 52 في يوليو بما يشكل أكبر تراجع منذ نوفمبر 2022.

وبينما جاءت قراءة أغسطس معبرة عن وجود نمو للشهر السابع على التوالي فهي أعلى بشكل طفيف للغاية عن مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش وذلك في ظل ضعف الطلب على السلع المصنعة وعلى الخدمات أيضا.

وتترقب الأسواق أيضا تلميحات بشأن مسار أسعار الفائدة عندما يتوجه مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) وصانعو السياسات من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان إلى جاكسون هول بولاية وايومنج الأميركية لعقد اجتماع سنوي غدا الخميس.

ورجح خمسة محللين أن تمدد السعودية خفضا طوعيا بواقع مليون برميل يوميا لشهر ثالث إلى أكتوبر، في ظل حالة من الضبابية بشأن الإمدادات، بحسب وكالة "رويترز".